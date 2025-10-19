Il cardinale Pizzaballa | Pace ancora lontana Mancano le leadership
La fine della guerra non è l’inizio della pace. È davvero ‘senza filtri’ il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei latini, nel suo intervento in videocollegamento dalla Città Santa al festival ‘Luce!’. In dialogo con la nostra direttrice, Agnese Pini, e con frate Matteo Brena, francescano come Pizzaballa e commissario di Terra Santa della Toscana, il patriarca ha posto l’accento sulla fragilità del momento e sulla necessità dI un cambiamento di leadership israeliana e palestinese, capace di creare le condizioni necessarie perché dalla tregua si passi a una pace vera, duratura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
