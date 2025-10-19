Il cantante pedofilo Ian Watkins aveva scritto una lettera alla fidanzata segreta poco prima di essere ucciso

Il giorno prima di essere ucciso, il cantante pedofilo Ian Watkins, ex voce dei Lostprophets, aveva scritto una lettera alla sua fidanzata segreta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il cantante pedofilo Ian Watkins aveva scritto una lettera alla “fidanzata segreta” poco prima di essere ucciso - Il giorno prima di essere ucciso, il cantante pedofilo Ian Watkins, ex voce dei Lostprophets, aveva scritto una lettera alla sua fidanzata segreta ... Segnala fanpage.it

La vita del cantante pedofilo Ian Watkins in prigione: le visite delle groupie e il bacio con una di loro - Nei 12 anni in carcere, Ian Watkins, ex frontman dei Lostphropets, ha vissuto non solo la violenza e le aggressioni, ma ha anche ricevuto oltre 600 lettere ... fanpage.it scrive

Ucciso Ian Watkins, cantante dei Lostprophets in carcere per pedofilia: due arresti - I servizi di emergenza sono stati chiamati nel carcere del West Yorkshire dopo che Watkins, 48 anni, è stato aggredito con un coltello. Riporta ilsole24ore.com