A soli quindici anni, Francesco Cenci sa già cosa significano sacrificio e determinazione. Il giovane pilota di Bellaria Igea Marina, studente dell’istituto professionale Alberti di Rimini, è stato premiato dal sindaco Filippo Giorgetti per la vittoria nel trofeo Italia Uisp Minicross, categoria 85 Promo, uno dei campionati più seguiti del motocross giovanile italiano. In sella alla sua moto, Francesco ha costruito una stagione di crescita e costanza: secondo posto a Covo (Lombardia), poi due vittorie nette a Borgo Santa Rita e Chiusdino (Toscana), che gli hanno consegnato il titolo assoluto. Gare combattute, fango e adrenalina, ma anche disciplina e concentrazione, quelle che non si improvvisano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il campioncino di minicross premiato dal sindaco