Nei dieci anticipi di ieri dei dilettanti spicca la vittoria, in Eccellenza, del Campagnola, che ritrova ossigeno dopo quattro sconfitte consecutive. I rosanero hanno vinto per 2-1 a Salsomaggiore, e salgono così a 6 punti, lasciando l’ultimo posto. Succede tutto nella ripresa: Angelillis porta i suoi in avanti con un rigore al 54’, ma dopo 15 minuti i parmensi, con un altro penalty, la pareggiano con Morigoni. Ci pensa Daniele Calabretti (foto) al minuto 83. Due anticipi nel girone B di Promozione. Senza reti tra Sammartinese e Montombraro, coi neroverdi al 5° risultato utile di fila (9 punti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Campagnola riprende fiato (e 3 punti) a Salso. Dopo 4 ko consecutivi addio all'ultimo posto