Il Camozzi svelata la prima facciata Viaggio dentro il cantiere | Chiusura entro fine 2026

Bergamo. La rimozione dei primi ponteggi potrebbe aver colto un po’ di sorpresa alcuni residenti della zona: la spigolosa architettura dell’edificio che si affaccia su via Camozzi è emersa dai teloni in una mattina di inizio ottobre. Entro fine mese tutte le impalcature saranno rimosse, con il cantiere che corre spedito verso la consegna dei primi appartamenti nel marzo 2026. L’area è la stessa dove sorgeva la sede centrale dell’ex Italcementi. A poche centinaia di metri da Porta Nuova, il complesso residenziale Il Camozzi di Ferretticasa ha ridato vita ad un buco nero nel cuore di Bergamo. “ È stato un lavoro stimolante basato su un’idea di apertura alla città – spiega Roberto Ferretti, consigliere delegato del Gruppo -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it