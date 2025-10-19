Il calcio è semplice | il Milan di Allegri è primo in classifica da solo e Leao fa doppietta

Esistono le categorie, dice un allenatore di Livorno. E le categorie esistono veramente. Tra gli allenatori e tra i calciatori. Il Milan batte la Fiorentina 2-1, rimonta il gol di Gosens e va da solo in testa alla classifica. Da solo dopo sette giornate. La prima l’aveva persa in casa contro la Cremonese. E gli avvoltoi si erano dati alla loro specialità: provare a infangare un grandissimo allenatore sfornato dal nostro calcio. Allegri non ha perso la testa. Passo dopo passo, ha rimesso in carreggiata i rossoneri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il calcio è semplice: il Milan di Allegri è primo in classifica (da solo) e Leao fa doppietta

“Qui si fa calcio, è stata semplice la decisione di tornare. Quella è stata una stagione indimenticabile, dispiace che non sia finita bene con la gente, ci sono state delle incomprensioni. Avevo meno esperienza e qualcosa è stato frainteso per mia responsabil - X Vai su X

NEXT MATCH >>> Domenica 19 ottobre alle 15:00. Noi in campo, voi sugli spalti. È semplice. Lucchese vs Castelnuovo Garfagnana. Forza Pantere! #ForzaLucchese #Rossoneri #LuccaCalcio #Lucca #MatchDay #Eccellenza #TuttiAlPortaElisa - facebook.com Vai su Facebook

Il calcio è semplice: il Milan di Allegri è primo in classifica (da solo) e Leao fa doppietta - Allegri un fuoriclasse della panchina che in Italia è stato trattato come un incompetente. Come scrive ilnapolista.it

Allegri e il calcio semplice del Milan: difende bene e attacca bene. A far la differenza pensano Pulisic, Modric e Rabiot - "Il calcio è molto semplice: bisogna fare due cose, la fase offensiva e quella difensiva, e bisogna farle bene tutte e due". Riporta sportmediaset.mediaset.it

Allegri in tribuna? Milan sereno: c'è Landucci, mister 70% di vittorie - Marco Landucci è come quell’attore che, quando il protagonista esce di scena, non solo regge il palcoscenico, ma si prende anche l’applauso. Si legge su gazzetta.it