Il Cai e l' alpinismo dai primi esploratori alla difesa della montagna
Arezzo, 19 ottobre 2025 – La storia del Cai, Club Alpino Italiano, racconta di uomini che hanno fatto l'Italia e che l'hanno unita dalle Alpi alla Calabria. Sin dalla sua fondazione, voluta nel 1863 da Quintino Sella proprio due anni dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia, il Cai ha scritto la storia dell'alpinismo mondiale e gettato le basi per la creazione di una coscienza e una cultura legata al rispetto non solo della montagna ma anche dell'ambiente. Pagine importanti che verranno ripercorse dall'accompagnatore di escursionismo del Cai Andrea Bigozzi nella conferenza “Il Cai e l'alpinismo, dai primi eroi esploratori alla tutela della montagna” giovedì 23 ottobre alle 21 nella sede del Cai di Arezzo in via Fabio Filzi 28, aperta a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
