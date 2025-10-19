Il Bologna vince anche in trasferta 2-0 a Cagliari

AGI - Dopo la pausa per le gare delle Nazionali, il Bologna di Italiano ricomincia il campionato nel miglior modo possibile. La formazione emiliana piega per 2-0 il Cagliari all'Unipol Domus, dando così continuità alla precedente vittoria contro il Pisa. Il Bologna realizza un gol per tempo, segnando prima con Holm, poi col subentrato Orsolini. Grazie ai tre punti conquistati in Sardegna i rossoblù salgono al quarto posto in classifica, al pari del Milan (in scena questa sera contro la Fiorentina). Per quanto riguarda le novità di formazione, Italiano pensa già all' Europa League e sceglie di far rifiatare Skorupski, Orsolini e Lucumi; dall'altra parte, invece, Pisacane opta per l' attacco leggero composto dal duo Esposito-Felici. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Bologna vince anche in trasferta, 2-0 a Cagliari

