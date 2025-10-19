Il Bologna espugna Cagliari | 2-0 firmato Holm e Orsolini
Gli emiliani volano in classifica e raggiungono quota 13. CAGLIARI - Dopo la pausa per le gare delle Nazionali, il Bologna di Italiano ricomincia il campionato nel miglior modo possibile. La formazione emiliana piega per 2-0 il Cagliari all'Unipol Domus, dando così continuità alla precedente vittori. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
