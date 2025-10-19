il blitz segreto di arafat il leader palestinese nella sala dei grandi visita lampo nel 1982

Claudio Due date a 43 anni di distanza, tra il 1982 e il 2025. La cronaca è rappresentata dall’accordo di Sharm el-Sheikh e dall’avvio di una pace faticosa. La storia – e ci riferiamo al 1982 – è quella delle diverse fasi di attenzione dell’Italia al popolo palestinese. E nei resoconti del 1982 c’è anche Arezzo: un incontro riservato di Yasser Arafat, nel Palazzo della Provincia, con le istituzioni aretine. In particolare con il sindaco di Arezzo, Aldo Ducci e con il presidente della Provincia, Franco Parigi. Con loro anche Vasco Giannotti, allora a Botteghe Oscure, numero due della sezione Organizzazione guidata da Adriana Seroni e che aveva ideato la visita lampo ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

