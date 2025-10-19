Il Bitto più buono è ancora quello di Valfurva

Sondriotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Valfurva e Cascina Margherita dei fratelli Pedranzini sono i trionfatori del concorso dei formaggi: il Bitto prodotto all'Alpe Fornazzo dall'azienda agricola con sede a Bormio ha vinto sia nella categoria riservata alle forme del 2025 che in quella del 2024. Il premio più prestigioso. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Bitto Pi249 Buono 232