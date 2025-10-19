Il bicchiere mezzo vuoto dei Guinness | la serie che l’Irlanda non perdona
Doveva essere un brindisi alla storia e all’identità irlandese, ma si è trasformata in una ferita culturale. La serie House of Guinness, creata da Steven Knight per Netflix, prometteva di raccontare la nascita dell’impero della birra più famosa del mondo con la forza epica di una saga familiare. Ambientata nella Dublino ottocentesca, segue le lotte di potere tra gli eredi di Sir Benjamin Lee Guinness, le rivalità intestine, i rapporti con i Fenians e le tensioni di un Paese in bilico tra povertà e rinascita. A Londra e a Los Angeles l’hanno accolta come un gioiello: la definiscono “una Succession in salsa dublinese ”, “una corsa irresistibile”, “un affresco monumentale di ambizione e ricchezza”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
