Il Bergamo 1991 sogna l’impresa ma al tie-break s’arrende alla capolista Novara

VOLLEY A1 FEMMINILE. Nella sua prima partita al ChorusLife il Volley Bergamo 1991 sfiora il colpaccio costringendo la battistrada Novara al tie-break e le rossoblù sono state le uniche a strapparle un punto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il Bergamo 1991 sogna l’impresa, ma al tie-break s’arrende alla capolista Novara

Approfondisci con queste news

Risultati Serie C: Trapani sconfitto a Bergamo, il Catania sogna. La nuova classifica ? - facebook.com Vai su Facebook

Il Bergamo 1991 sogna l’impresa, ma al tie-break s’arrende alla capolista Novara - Nella sua prima partita al ChorusLife il Volley Bergamo 1991 sfiora il colpaccio costringendo la battistrada Novara al tie- Da ecodibergamo.it

Volley Bergamo 1991, obiettivo essere protagonisti - Letteralmente, perché il 1° ottobre atlete, staff tecnico e società si sono presentati a tifosi e sostenitori intervenuti per l’occasione presso il ... Segnala ecodibergamo.it