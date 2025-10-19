Il Bergamo 1991 sogna l’impresa ma al tie-break s’arrende alla capolista Novara

19 ott 2025

VOLLEY A1 FEMMINILE. Nella sua prima partita al ChorusLife il Volley Bergamo 1991 sfiora il colpaccio costringendo la battistrada Novara al tie-break e le rossoblù sono state le uniche a strapparle un punto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

