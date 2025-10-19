Il Barcellona vince al 94esimo e al gol Flick fa il gesto dell’ombrello contro l’arbitro VIDEO

Ilnapolista.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Barcellona batte il Girona per 2-1 con un gol al 94esimo di Araujo. A dare spettacolo però è stato il tecnico blaugrana, Hansi Flick che si è lasciato andare ad un insolito e irriverente festeggiamento. L’allenatore era stato espulso per doppia ammonizione pochi minuti prima del gol vittoria, ma al gol ha perso letteralmente la testa. È entrato in campo facendo un gesto al quanto eloquente e poco elegante, per usare un eufemismo. Quando Araujo ha segnato, Fick ha esultato facendo il gesto dellombrello verso il campo, a chi era rivolto il gesto? Molto probabilmente all’arbitro Gil Manzano che lo aveva espulso per proteste. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il barcellona vince al 94esimo e al gol flick fa il gesto dell8217ombrello contro l8217arbitro video

© Ilnapolista.it - Il Barcellona vince al 94esimo e al gol Flick fa il gesto dell’ombrello contro l’arbitro VIDEO

News recenti che potrebbero piacerti

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Vince il Barcellona! Diretta gol live score (oggi 18 settembre 2025) - Si torna in campo per i risultati Champions League: terzo slot dedicato alla prima giornata e giovedì 18 settembre sarà dunque il momento di assistere all’esordio dell’ultima italiana, ovviamente il ... Lo riporta ilsussidiario.net

barcellona vince 94esimo golAraujo decide il derby catalano al 93': Barcellona-Girona finisce 2-1 - 93' LA DECIDE ARAUJO: al minuto 93 anticipa la difesa tagliando sul primo palo e mette il pallone alle spalle di Gazzaniga. Come scrive eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Barcellona Vince 94esimo Gol