Il Barcellona batte il Girona per 2-1 con un gol al 94esimo di Araujo. A dare spettacolo però è stato il tecnico blaugrana, Hansi Flick che si è lasciato andare ad un insolito e irriverente festeggiamento. L’allenatore era stato espulso per doppia ammonizione pochi minuti prima del gol vittoria, ma al gol ha perso letteralmente la testa. È entrato in campo facendo un gesto al quanto eloquente e poco elegante, per usare un eufemismo. Quando Araujo ha segnato, Fick ha esultato facendo il gesto dell’ombrello verso il campo, a chi era rivolto il gesto? Molto probabilmente all’arbitro Gil Manzano che lo aveva espulso per proteste. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Barcellona vince al 94esimo e al gol Flick fa il gesto dell’ombrello contro l’arbitro VIDEO