Il 25 e 26 ottobre torna la storica Fiera di San Simone

Lecceprima.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritorna uno degli appuntamenti più antichi e sentiti del Salento: la Fiera di San Simone.Per due giorni, Sannicola si trasformerà in una grande area pedonale, con la centralissima piazza della Repubblica invasa dai profumi e dai sapori della tradizionale “Fiera del Gusto”.Oltre alle numerose. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

