Il 23enne ucciso a Perugia diversi giovani indagati

Diversi giovani sono stati iscritti nel registro degli indagati per la rissa a Perugia nella quale è morto Hekuran Cumani, il ventitreenne di Fabriano ucciso in un parcheggio della zona universitaria con una coltellata al petto. embedpost id="2116076" Secondo quanto riferito dalla TgR, si tratta di giovani che sono stati sentiti in questura subito dopo la lite e che sono stati assistiti dagli avvocati.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il 23enne ucciso a Perugia, diversi giovani indagati

