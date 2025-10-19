Firenze, 19 ottobre 2025 – Il 19 ottobre del 1913 nasceva a Firenze, da una famiglia poverissima, Vasco Pratolini. Fu autodidatta e passò per tutti i mestieri più umili, sempre guidato dalla passione per la lettura, che cercava di organizzare con criterio, e pronto a fuggire all'Università per ascoltare le lezioni di letteratura. Scrittore e giornalista, diede voce alla vita quotidiana del popolo fiorentino negli anni tragici della Seconda Guerra mondiale. Nei suoi romanzi troviamo descritta la dura vita nei quartieri più popolari, attraverso storie semplici e drammatiche, intrecciate da vicende sentimentali e politiche fiorentine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 19 ottobre 1913 nasceva Vasco Pratolini, il poeta della Firenze di una volta