Il 14% degli over 65 italiani vive isolato | solo il 29% resta una risorsa per famiglie e società

Secondo i dati più recenti della sorveglianza Passi d’Argento, pubblicati nel rapporto 2023-2024, circa il 14% degli over 65 in Italia è esposto a una condizione di isolamento sociale, senza contatti con altre persone durante una normale settimana. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

Anziani, il 14% degli over 65 a rischio isolamento sociale. I dati Iss - È quanto emerge dal report della sorveglianza Passi d'Argento, pubblicato dall'Istituto superiore di sanità. doctor33.it scrive

Nel 2050 34,6% di italiani sarà over-65, sostenibilità a rischio - Oggi l’aspettativa di vita è di 83,4 anni e il 24,7% della popolazione ha più di 65 anni; nel 2050, tuttavia, gli ultra- Da ansa.it

Over 65 e social: gli italiani sono i meno digitalizzati d'Europa - La scoperta emerge da uno studio dell'Università di Milano- Riporta leggo.it