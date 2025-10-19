Il 118 scende in piazza | lezioni e dimostrazioni

Ieri in Piazza Guercino dalle 10 alle 14, in occasione di "Viva! La settimana della rianimazione cardiopolmonare", era presente e a disposizione della popolazione un presidio del 118, con tanto di manichini per le dimostrazioni delle manovre di primo soccorso, attività per i più piccoli e brochure con esposto il grande lavoro svolto da operatori e volontarie. La manifestazione, come recita il comunicato promossa in occasione della 13esima edizione di "Il 118 scende in piazza. Per salvare una vita metti le mani sul cuore" e curata da numerosi professionisti infermieri e autisti impegnati quotidianamente nel primo soccorso, si è svolta nelle le piazze di quattro comuni della provincia di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

