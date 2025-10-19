Ventisettesimo turno di Allsvenskan che vede un IFK Goteborg ancora a caccia del sogno europeo affrontare un Mjallby ad un passo dal suo primo storico titolo. Per i blavitt è stata la stagione del grande ritorno, dopo anni passati a lottare per la permanenza in massima serie. Merito del lavoro di mister Billborn e di una squadra mostratasi costante per tutta la stagione, soprattutto fuori . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - IFK Goteborg-Mjallby (lunedì 20 ottobre 2025 ore 19:10): formazioni, quote, pronostici