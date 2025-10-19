Ieri in Campania | precipita nel vuoto e muore Sette indagati per subappalto ‘agevolato’

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 18 ottobre 2025. Avellino – Tragedia nel pomeriggio di oggi sotto il cavalcavia della strada statale Ofantina (SS7 bis), nel territorio del comune di Salza Irpina. Un giovane è precipitato nel vuoto dopo un volo di diversi metri, perdendo tragicamente la vita. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. ( LEGGI QUI ). Benevento – Fine della parentesi molisana per Salvatore Ocone, l’uomo accusato dell’omicidio a colpi di pietra della moglie Elisabetta Polcino e del figlio Cosimo lo scorso 30 settembre a Paupisi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: precipita nel vuoto e muore. Sette indagati per subappalto ‘agevolato’

Contenuti che potrebbero interessarti

Ieri ho ufficialmente firmato la mia candidatura alle elezioni regionali della Campania nella lista Noi di Centro – Noi Sud, alla presenza di Clemente #Mastella. Un passo importante, che nasce dall’impegno e dall’amore per la nostra comunità. Continuerò a me - facebook.com Vai su Facebook

#Incendio di ieri sera (sab 4 ottobre) a Forchia (#Benevento). In corso monitoraggio diossine disperse in aria. Leggi https://arpacampania.it/-/incendio-a-forchia-bn-in-corso-monitoraggio-diossine?redirect=%2F… - X Vai su X

Precipita nel vuoto mentre stava montando dei pannelli solari, morto un operaio: aveva 36 anni - Nella mattinata di oggi, martedì 16 settembre, un operaio di 36 anni è morto precipitando nel vuoto mentre stava montando dei pannelli solari su un capannone di via della Pace a San Giuliano Milanese. Lo riporta fanpage.it