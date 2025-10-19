Ieri in Campania | precipita nel vuoto e muore Sette indagati per subappalto ‘agevolato’

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 18 ottobre 2025.  Avellino – Tragedia nel pomeriggio di oggi sotto il cavalcavia della strada statale  Ofantina (SS7 bis), nel territorio del comune di  Salza Irpina. Un giovane è precipitato nel vuoto dopo un volo di diversi metri, perdendo tragicamente la vita. Le  cause dell’incidente  sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. ( LEGGI QUI ).  Benevento – Fine della parentesi molisana per Salvatore  Ocone, l’uomo accusato dell’omicidio a colpi di pietra della moglie Elisabetta  Polcino e del figlio Cosimo lo scorso 30 settembre a Paupisi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

