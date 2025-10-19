Su quanto sta accadendo al Centro Nuoto Copparo, interviene Mattia Guerzoni, amministratore delegato del Poliambulatorio Idrokinetik della città. Il responsabile del centro di riabilitazione ha manifestato la sua ammirazione per la protesta dell’altro ieri alle porte della piscina, sostenendo che la partecipazione, seppur non molto numerosa, a questa iniziativa organizzata dagli atleti e dalle loro famiglie ha permesso di sottolineare l’importanza del centro sportivo per la comunità. Alla domanda riguardante l’utilità e l’efficacia sul piano pratico del sit-in tenutosi venerdì, Guerzoni ha affermato che, anche se non nell’immediato, "manifestare il proprio interesse porta sempre a un risultato di qualche tipo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Idrokinetik, la crisi della piscina ci può danneggiare"