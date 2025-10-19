Idf | abbiamo ripreso il cessate il fuoco

22.00 Dopo gli attacchi significativi in risposta alle violazioni di Hamas, l'Idf ha avviato la rinnovata applicazione del cessate il fuoco "in linea con i termini dell'accordo".Lo annuncia su X l'Idf. L'esercito "continuerà a rispettare l'accordo di cessate il fuoco e risponderà con fermezza a qualsiasi violazione dello stesso". Israele avrebbe anche deciso di ritirare la decisione di chiudere il valico per Gaza e sospendere la consegna degli aiuti umanitari.Da stamattina riaprirà il valico e riprenderà la consegna. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

