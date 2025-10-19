Idf | nuova ondata di raid aerei a Gaza

18.10 Israele lancia una nuova ondata di raid aerei nella Striscia di Gaza dopo gli attacchi che hanno colpito le Idf. I nuovi scontri minacciano di far saltare l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Fonti militari riferiscono che uno degli obiettivi è una serie di tunnel in precedenza utilizzati da Hamas per tenere gli ostaggi israeliani. Testimoni sul campo riferiscono di pesanti colpi di arma da fuoco da parte di carri armati israeliani nella città di Abassan, vicino a Khan Younis. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it