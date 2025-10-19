Idf avvertono | manovre a confine Libano

8.25 Esercitazione militare israeliana su larga scala, per 5 giorni lungo il confine con il Libano. Lo riferisce il quotidiano Times of Israel. L'esercitazione, fino a giovedì, prevede "diversi scenari, tra cui la difesa dell'area e la risposta a minacce immediate", fanno sapere le Idf, che avvertono: ci saranno esplosioni, spostamenti di truppe e di mezzi militari. Il tutto mentre l'Onu continua a denunciare violazioni israeliane del cessate il fuoco siglato a novembre con Beirut. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it