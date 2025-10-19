«Sono qualche centinaia gli elementi che esprimono un’aggressività irriducibile con un substrato ideologico che punta alla violenza», e potrebbe sfociare in lotta armata, rivela una fonte della nostra intelligence interna. La causa pro Pal ha mobilitato l’intera galassia dell’estrema sinistra, dai sindacati di base ai centri sociali fino agli anarchici, ma la vera, allarmante novità «è l’abbassamento della soglia anagrafica d’ingaggio con ragazzini anche di 13-14 anni, che subiscono sui social, o con i videogiochi, la fascinazione della violenza, come forma di ribellione al sistema». Non solo i cosiddetti maranza islamici, spesso cittadini italiani di seconda generazione, ma pure studenti delle superiori «che a Milano, nell’assalto alla Stazione centrale, hanno sorpreso i professionisti del disordine per il loro agire spontaneo» prosegue la fonte. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Identikit degli «spaccatutto» che vanno in manifestazione con Gaza come scusa