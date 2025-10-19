Identificati i tifosi veronesi coinvolti negli scontri contro quelli del Pisa prima della sfida di campionato

Veronasera.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensioni e scontri si sono verificati sabato 18 ottobre a Pisa nel pre-partita di Pisa-Verona, incontro valido per il campionato di Serie A. L’episodio ha coinvolto gruppi di tifosi delle due squadre e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Secondo quanto comunicato dalla. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

identificati tifosi veronesi coinvoltiPisa-Verona, scontri tra ultras: in arrivo daspo di 5 anni per alcuni tifosi. Cosa è successo - Tensione questa mattina a Pisa, prima della partita di campionato tra Pisa e Hellas Verona, in programma alle ore 15:00. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Identificati Tifosi Veronesi Coinvolti