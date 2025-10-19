Identificati i tifosi veronesi coinvolti negli scontri contro quelli del Pisa prima della sfida di campionato

Tensioni e scontri si sono verificati sabato 18 ottobre a Pisa nel pre-partita di Pisa-Verona, incontro valido per il campionato di Serie A. L’episodio ha coinvolto gruppi di tifosi delle due squadre e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Secondo quanto comunicato dalla. 🔗 Leggi su Veronasera.it