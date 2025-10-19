Identificati i tifosi veronesi coinvolti negli scontri contro quelli del Pisa prima della sfida di campionato
Tensioni e scontri si sono verificati sabato 18 ottobre a Pisa nel pre-partita di Pisa-Verona, incontro valido per il campionato di Serie A. L’episodio ha coinvolto gruppi di tifosi delle due squadre e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Secondo quanto comunicato dalla. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altre letture consigliate
Lo scorso 24 agosto in occasione di Juventus-Parma si è verificato un episodio di razzismo nei confronti di Weston McKennie. Grazie al sistema di videosorveglianza dell'Allianz Stadium sono stati individuati e identificati dalle forze dell'ordine i tre "tifosi" che h Vai su Facebook
contusi. E' in corso l'identificazione da parte della polizia dei tifosi veronesi. Nuovi scontri a Pisa, dopo quelli verificatesi con i tifosi della Fiorentina lo scorso 28 settembre. #CorrieredelloSport #Pisa #Verona - X Vai su X
Pisa-Verona, scontri tra ultras: in arrivo daspo di 5 anni per alcuni tifosi. Cosa è successo - Tensione questa mattina a Pisa, prima della partita di campionato tra Pisa e Hellas Verona, in programma alle ore 15:00. Da msn.com