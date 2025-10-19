Iannace dopo il ritrovamento del suo cane sottolinea l’importanza del microchip

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo qualche settimana dal ritrovamento del suo cane Yari, avvenuta a Torre del Greco, a oltre cento chilometri di distanza dal luogo della scomparsa, il dottore Carlo Iannace ribadisce l’importanza del microchip. Come si ricorderà, la notizia della sua scomparsa, aveva creato una mobilitazione impressionante, centinaia di condivisioni sui social, appelli e messaggi di sostegno avevano infatti trasformato la ricerca in una vera e propria gara di solidarietà. Tutti si erano stretti intorno al medico sannita per cercare di ritrovare Yari e chiudere la brutta vicenda con un lieto fine dimostrando, ancora una volta, la rete di affetto e partecipazione di cui gode il dottore Iannace e confermando il profondo legame tra lui e la sua gente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Iannace, dopo il ritrovamento del suo cane sottolinea l’importanza del microchip

