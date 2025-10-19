Iacchetti sul ritorno di Striscia | Quando cominceremo non si sa

Davidemaggio.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Che torni non è un mistero. Ma quando e come Striscia la Notizia tornerà in onda non è ancora dato sapere. Una cosa è certa: Enzo Iacchetti è pronto, anche a riavere al suo fianco lo storico partner Ezio Greggio. Ospite a Domenica In per promuovere il suo libro 25 minuti di felicità, un sornione Iacchetti, rivolgendosi a Greggio, ha dichiarato: Te lo porterò (il libro, ndDM) quando cominceremo di nuovo, che non si sa . “Quando comincerete?”, gli domanda la Venier. Lui se la ride, restando vago: Eh, non si sa Mara. Gira voce che si cominci, questa è l’unica cosa che posso dire. Se è vero, come è vero, che Mediaset, lo scorso luglio, è stata categorica nell’annunciare il ritorno a Novembre, qualche certezza in più Iacchetti avrebbe potuto fornirla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

iacchetti sul ritorno di striscia quando cominceremo non si sa

© Davidemaggio.it - Iacchetti sul ritorno di Striscia: “Quando cominceremo non si sa”

News recenti che potrebbero piacerti

iacchetti ritorno striscia cominceremoIacchetti sul ritorno di Striscia: “Quando cominceremo non si sa” - Enzo Iacchetti parla a Domenica In del ritorno di Striscia la Notizia su Canale 5. Secondo davidemaggio.it

Iacchetti e la lite in tv per la quale avrebbe voluto "solidarietà" dalla sinistra - Si dice spesso che biosogna guardare la sostanza e non la forma ma, soprattutto in tv, la forma è la sostanza. Riporta ilgiornale.it

Enzo Iacchetti torna a È sempre Cartabianca: ecco le anticipazioni - La puntata segna il ritorno in studio di Enzo Iacchetti, dopo l’acceso confronto della scorsa settimana con Eyal Mizrahi. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Iacchetti Ritorno Striscia Cominceremo