Che torni non è un mistero. Ma quando e come Striscia la Notizia tornerà in onda non è ancora dato sapere. Una cosa è certa: Enzo Iacchetti è pronto, anche a riavere al suo fianco lo storico partner Ezio Greggio. Ospite a Domenica In per promuovere il suo libro 25 minuti di felicità, un sornione Iacchetti, rivolgendosi a Greggio, ha dichiarato: Te lo porterò (il libro, ndDM) quando cominceremo di nuovo, che non si sa . “Quando comincerete?”, gli domanda la Venier. Lui se la ride, restando vago: Eh, non si sa Mara. Gira voce che si cominci, questa è l’unica cosa che posso dire. Se è vero, come è vero, che Mediaset, lo scorso luglio, è stata categorica nell’annunciare il ritorno a Novembre, qualche certezza in più Iacchetti avrebbe potuto fornirla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Iacchetti sul ritorno di Striscia: “Quando cominceremo non si sa”