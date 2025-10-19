I vent’anni di Estensecom dibattito sulla comunicazione | La carta e i quotidiani digitali
I vent’anni di Estense.com. Assostampa Ferrara, nell’ambito delle iniziative per celebrare i 130 anni dalla nascita dell’associazione, ha organizzato, assieme a Scoop Media Edit, cooperativa giornalistica editrice del quotidiano Estense.com, un convegno in occasione dei vent’anni dalla nascita del primo giornale esclusivamente on line di Ferrara. L’evento si è svolto nella Sala Ex Refettorio (Via Boccaleone 19) ieri dalle 9.30 alle 12. Saluti introduttivi del direttore di Estense.com, Marco Zavagli. Sono seguiti gli interventi di Antonella Vicenzi, presidente di Assostampa Ferrara, Stefania Andreotti, del direttivo Aser (Associazione Stampa Emilia-Romagna) e Chiara Bertelli, direttrice di Legacoop Estense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
A quasi vent’anni dal delitto Poggi, spunta un nuovo elemento destinato a riaccendere l’attenzione sul caso. Flavius Savu, detenuto per estorsione, sostiene che il santuario della Madonna della Bozzola abbia avuto un ruolo centrale nell’omicidio di Chiara Po - facebook.com Vai su Facebook
Ci hai passato vent'anni insieme, ci hai fatto tre figli. Puoi vivere male la rottura ma per rispetto non ti comporti così in pubblico. - X Vai su X
I vent’anni di Estense.com, dibattito sulla comunicazione: "La carta e i quotidiani digitali" - Assostampa Ferrara, nell’ambito delle iniziative per celebrare i 130 anni dalla nascita dell’associazione, ha organizzato, ... Da msn.com