I vent’anni di Estensecom dibattito sulla comunicazione | La carta e i quotidiani digitali

I vent'anni di Estense.com. Assostampa Ferrara, nell'ambito delle iniziative per celebrare i 130 anni dalla nascita dell'associazione, ha organizzato, assieme a Scoop Media Edit, cooperativa giornalistica editrice del quotidiano Estense.com, un convegno in occasione dei vent'anni dalla nascita del primo giornale esclusivamente on line di Ferrara. L'evento si è svolto nella Sala Ex Refettorio (Via Boccaleone 19) ieri dalle 9.30 alle 12. Saluti introduttivi del direttore di Estense.com, Marco Zavagli. Sono seguiti gli interventi di Antonella Vicenzi, presidente di Assostampa Ferrara, Stefania Andreotti, del direttivo Aser (Associazione Stampa Emilia-Romagna) e Chiara Bertelli, direttrice di Legacoop Estense.

