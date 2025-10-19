I Venerdì di Palazzo del Pero 2025 ecco il 2° Incontro

Arezzo, 19 ottobre 2025 – I Venerdì di Palazzo del Pero 2025 2° Incontro Secondo Incontro de I Venerdì di Palazzo del Pero (15° Ciclo) con Marco Botti che parlerà su San Cassiano e dintorni. Vicende e luoghi di un antico borgo della Valcerfone. Collocata nella parte meridionale della Valcerfone, in prossimità del Monte Corneta e di uno straordinario affaccio sulla Valdichiana e la Val di Chio, San Cassiano è una località inserita nel complesso forestale regionale dell'Alpe di Poti che affonda la sua storia nel periodo in cui i Bizantini, tra VI e VII secolo, provarono a reggere l'urto dell'avanzata dei Longobardi da Arezzo verso la Valtiberina, sfruttando la lunga catena montuosa che fa da spartiacque tra Tevere eArno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

