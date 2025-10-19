I tigli abbattuti diventano un caso | Nessun tentativo di salvarli | No scelta fatta dopo un’analisi

L’abbattimento dei tigli in via Rocca Vecchia nell’ambito dell’intervento di riqualificazione di un’ampia zona del centro a due passi da piazza Ducale – un’opera per la quale la Regione ha stanziato un milione e 100 mila euro e che dovrà essere ultimata all’inizio della prossima estate – è diventato come era prevedibile anche un caso politico. "Il progetto di riqualificazione – spiega in una nota l’amministrazione comunale – non è mai stato concepito con l’idea di abbattere i tigli. Tuttavia, durante la fase di analisi più approfondite, le verifiche di natura strutturale ed agronomica hanno evidenziato una forte interferenza tra le radici dei tigli e la copertura del canale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

