I Tavoli del Mare 2025 | i Quaderni a disposizione dei cittadini

Fiumicino, 19 ottobre 2025 – Si chiude oggi, con la pubblicazione integrale dei “Quaderni”, il documento finale, l’ edizione 2025 de I Tavoli del Mare, il confronto promosso da ilfaroonline.it sulla Blue Economy e sull’intermodalità tra porto, aeroporto, fiume e ferrovia. Dopo la giornata del 7 ottobre all’Hilton Rome Airport Hotel, alla presenza del ministro Nello Musumeci, della vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, dell’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli — in rappresentanza del presidente Francesco Rocca — e del sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il materiale è ora consultabile anche dai cittadini: un atto di trasparenza che restituisce a tutti l’esito di un lavoro condiviso tra istituzioni, università, fondazioni e imprese. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

