I sette nuovi santi della Chiesa oggi la proclamazione di Papa Leone Mattarella presente alla canonizzazione

La Chiesa oggi avrà 7 nuovi Santi. Papa Leone presiederà a breve la messa in piazza San Pietro con la canonizzazione dei beati che arrivano da Paesi ed epoche diverse. I nuovi santi sono: il laico Bartolo Longo; la religiosa professa della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice Maria Troncatti; la fondatrice dell’Istituto delle Sorelle della Misericordia di Verona, Vincenza Maria Poloni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - I sette nuovi santi della Chiesa, oggi la proclamazione di Papa Leone. Mattarella presente alla canonizzazione

#PapaLeoneXIV Domani messa in piazza San Pietro il Pontefice proclama sette nuovi santi - X Vai su X

Il Vaticano ha svelato i ritratti ufficiali dei sette nuovi santi che Papa Leone XIV canonizzerà questa domenica, 19 ottobre: Ignazio Choukrallah Maloyan, Pietro To Rot, Vincenza Maria Poloni, María del Monte Carmelo Rendiles Martínez, María Troncatti, José G Vai su Facebook

La chiesa ha sette nuovi santi: tre sono italiani, ecco chi sono. Papa Leone: «Non eroi, ma persone autentiche» - Il Papa ha pronunciato la formula canonica: «Li iscriviamo nell'albo dei santi, ... Da msn.com

Da Bartolo Longo a J.G. Hernández, da oggi la Chiesa ha sette nuovi santi - Provengono da diversi Paesi: dalla Turchia alla Papua Nuova Guinea, da Verona e Pompei fino a Caracas. Lo riporta rainews.it

Sette nuovi santi proclamati dal Papa: tra loro Bartolo Longo e il primo della Papua Nuova Guinea - Papa Leone XIV ha proclamato sette nuovi santi nel corso di una solenne celebrazione a Piazza San Pietro. Lo riporta msn.com