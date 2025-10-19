I sette nuovi santi della Chiesa oggi la proclamazione di Papa Leone | ecco chi sono

Feedpress.me | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Chiesa oggi avrà 7 nuovi Santi. Papa Leone presiederà a breve la messa in piazza San Pietro con la canonizzazione dei beati che arrivano da Paesi ed epoche diverse. I nuovi santi sono: il laico Bartolo Longo; la religiosa professa della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice Maria Troncatti; la fondatrice dell’Istituto delle Sorelle della Misericordia di Verona, Vincenza Maria Poloni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

i sette nuovi santi della chiesa oggi la proclamazione di papa leone ecco chi sono

© Feedpress.me - I sette nuovi santi della Chiesa, oggi la proclamazione di Papa Leone: ecco chi sono

