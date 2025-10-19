I sette nuovi santi della Chiesa oggi la proclamazione di Papa Leone | ecco chi sono
La Chiesa oggi avrà 7 nuovi Santi. Papa Leone presiederà a breve la messa in piazza San Pietro con la canonizzazione dei beati che arrivano da Paesi ed epoche diverse. I nuovi santi sono: il laico Bartolo Longo; la religiosa professa della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice Maria Troncatti; la fondatrice dell’Istituto delle Sorelle della Misericordia di Verona, Vincenza Maria Poloni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
#PapaLeoneXIV Domani messa in piazza San Pietro il Pontefice proclama sette nuovi santi - X Vai su X
Il Vaticano ha svelato i ritratti ufficiali dei sette nuovi santi che Papa Leone XIV canonizzerà questa domenica, 19 ottobre: Ignazio Choukrallah Maloyan, Pietro To Rot, Vincenza Maria Poloni, María del Monte Carmelo Rendiles Martínez, María Troncatti, José G Vai su Facebook
Sette nuovi santi per la Chiesa, tra loro Bartolo Longo - Il Papa ha pronunciato la formula canonica: "Li iscriviamo nell'albo dei santi, stabilendo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati". ansa.it scrive
Da Bartolo Longo a J.G. Hernández, da oggi la Chiesa ha sette nuovi santi - Provengono da diversi Paesi: dalla Turchia alla Papua Nuova Guinea, da Verona e Pompei fino a Caracas. Da rainews.it
Oggi il Papa proclama sette nuovi santi: ecco chi sono - Papa Leone presiederà a breve la messa in piazza San Pietro con la canonizzazione dei beati che arrivano da Paesi ed ... Riporta msn.com