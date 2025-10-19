I santuari al centro della nuova evangelizzazione | padre Magro presenta al Papa la missione del Cns
“Creare un processo di evangelizzazione che vada oltre le tradizioni religiose, per costruire percorsi di fede autentici e partecipativi.” Con queste parole padre Mario Magro, presidente del Collegamento Nazionale Santuari (CNS) e rettore della Basilica di Sant’Antonio, ha illustrato nei giorni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
