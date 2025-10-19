Torna oggi pomeriggio uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno viareggino: la Regata dei Rioni del Carnevale di Viareggio, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà a partire dalle 14.30, nello specchio d’acqua davanti allo stabilimento balneare “Flora”, sul Lungomolo lato mare. Organizzata dal Comitato Rione Marco Polo, con il patrocinio e il supporto tecnico-logistico del Comune di Viareggio, l’iniziativa si inserisce nel calendario delle feste rionali del Carnevale di Viareggio. La Regata vedrà protagonisti i rioni storici della città, impegnati in una sana competizione "che richiama – ha detto l’assessore allo sport Rodolfo Salemi (nella foto insieme al presidente del Marco Polo Marco Puccinelli) le tradizioni locali e rafforza il legame tra cittadini, istituzioni e territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I rioni si sfidano nella regata dei patini