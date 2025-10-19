I ragazzi e la scuola Incontri di orientamento per aiutare nella scelta

Scegliere il percorso scolastico non è semplice per i ragazzi. Per aiutarli la Regione Toscana, in collaborazione con il Centro Studi Pluriversum, sta promuovendo un ciclo di incontri di orientamento rivolti ai genitori degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Ieri l’incontro nella sala consiliare dell’Unione di Comuni, ad Aulla. Tanti i genitori presenti e tanti anche gli studenti, per un avvicinamento reale al mondo della scuola. L’incontro ‘Che scuola scelgo?’ ha offerto alle famiglie un’occasione di confronto con esperti orientatori per riflettere sul ruolo dei genitori nel sostenere i propri figli nella scelta della scuola superiore, un momento interattivo di dialogo e condivisione, con la presentazione delle risorse e iniziative regionali a supporto dell’orientamento scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I ragazzi e la scuola . Incontri di orientamento per aiutare nella scelta

