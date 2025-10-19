I my Universe portano la magia dei Coldplay al san Lorenzo mercato

Palermotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 ottobre, Palermo si accende di musica e colori con un appuntamento imperdibile: sul palco del San Lorenzo Mercato arrivano i My Universe, la tribute band che celebra l’energia e le emozioni dei Coldplay.Dalle 21:30 in poi, il pubblico potrà rivivere i grandi successi della band. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

