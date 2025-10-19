I Gunners ottengono tre punti di vantaggio al vertice della Premier League dopo una vittoria di misura

2025-10-18 20:34:00 Breaking news: L’Arsenal ha mantenuto il suo posto in cima alla classifica della Premier League dopo una vittoria combattuta sui vicini londinesi del Fulham a Craven Cottage. Leandro Trossard ha segnato l’unico gol della partita consentendo ai Gunners di vincere 1-0 contro i padroni di casa devastati dagli infortuni ma comunque vivaci. Il Manchester City aveva temporaneamente scavalcato la squadra di Mikel Arteta in testa alla classifica dopo la vittoria per 2-0 sull’Everton all’inizio della giornata. Ma i londinesi del nord sono tornati in vetta poche ore dopo portandosi tre punti di vantaggio sulla squadra di Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Justcalcio.com