I giovani trapper? Hanno imparato a dire ‘dove sono le zocc***’ e ‘voglio la Lamborghini’ Il pop è come il Grande Fratello se non sei omologato sei fuori | così Neffa

Il rifiuto dell’omologazione, le rivoluzioni che “devono partire dai giovani”, i nuovi trapper italiani che hanno imparato a diredove sono le zocc***”, “voglio la Lamborghini” e il rap “che ha smesso di essere un genere ‘marxista’”. Neffa è un’enciclopedia della musica, ma anche un attento osservatore della nostra società. Dal monologo a “Le Iene” in cui aveva parlato di “genocidio del popolo palestinese”, allo sgombero del centro sociale Leoncavallo ( “Milano ha voglia di emettere scontrino” ). L’artista, oltre a ripercorrere i momenti più salienti della sua carriera, presenterà dal vivo “Canerandagio” in occasione di “Universo Neffa”, il suo live del 5 novembre, all’Unipol Forum di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I giovani trapper? Hanno imparato a dire ‘dove sono le zocc***’ e ‘voglio la Lamborghini’. Il pop è come il Grande Fratello, se non sei omologato sei fuori”: così Neffa

