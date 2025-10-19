I giornali olandesi irridono Lang in vista di Psv-Napoli | L’eroe si ritrova ammonito e a mani vuote

Doveva essere la notte del ritorno a casa, è diventata la notte della delusione. In Olanda seguono Noa Lang con grande attenzione in vista di PSV-Napoli di Champions League, ma la prestazione dell’olandese contro il Torino ha ispirato più malinconia che entusiasmo. Il quotidiano AD.nl sintetizza tutto con un titolo che non lascia scampo: “ Da eroe a deluso”. Lang entra nel finale, segna il pareggio nei minuti di recupero, si toglie la maglia e corre verso i tifosi — ma il Var lo richiama bruscamente alla realtà. Fuorigioco. Gol annullato. Cartellino giallo. “Una delusione, non un eroe”, scrive il portale olandese, ricordando come il Napoli, battuto 1-0 dal Torino, abbia perso il primato in classifica a pochi giorni dalla sfida europea. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

