I Due Donald e i rischi per la Ue
Esistono due Trump. Il primo è quello che, fedele alla sua dottrina, tratta dopo aver messo la pistola sul tavolo. Lo si è visto in azione in Medioriente. Il negoziato si è aperto dopo due dimostrazioni di potenza: l’attacco americano ai siti nucleari di Teheran e l’ok di Washington, goffamente smentito, al bombardamento israeliano dello stato maggiore di Hamas a Doha. Due episodi che The Donald ha indicato più volte come le chiavi di volta che hanno aperto la strada alla tregua di Gaza. Il secondo Trump, invece, quello che si mostra ad Oriente, si rimangia la dottrina del primo o meglio l’applica alla rovescia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
