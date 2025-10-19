I dubbi restano! | si accende il caso sul gol di Simeone in Torino-Napoli

Il post-partita di Torino-Napoli si accende ancora. La moviola del Corriere dello Sport ha infatti sollevato dubbi pesanti sul gol di Giovanni Simeone, ritenendo possibile un fuorigioco per la posizione avanzata dell’attaccante rispetto alla linea difensiva. Al centro dell’episodio c’è anche Billy Gilmour, protagonista di un contrasto che ha riaperto il dibattito sul concetto di “giocata attiva” da parte di un difensore. Un dettaglio che potrebbe cambiare la valutazione dell’azione dell’1-0. Torino-Napoli, la moviole del Corriere. “Marcenaro bocciato: restano dubbi sul gol! Gilmour è vicino ad Adams e lo contrasta in allungo, resta qualche dubbio sul concetto di giocata, dato che Simeone è avanti!” Così scrive la moviola del Corriere dello Sport, puntando il dito sull’episodio decisivo di Torino-Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “I dubbi restano!”: si accende il caso sul gol di Simeone in Torino-Napoli

