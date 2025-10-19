I Dem rispondono ad Amati | Ammetta di aver sbagliato senza cercare colpevoli
Riceviamo e pubblichiamo una nota del circolo di Brindisi del Partito Democratico, in risposta ai recenti attacchi di Fabiano Amati, assessore regionale uscente escluso dalla lista del partito in vista delle imminenti elezioni regionali.Si possono alzare i toni quanto si vuole, ma la realtà resta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A Misano è stato un weekend di pura adrenalina, con Giorgio Amati che ha chiuso Gara 1 in terza posizione e il team Prima Ghinzani Motorsport che ha raggiunto il terzo nella classifica generale team della Carrera Cup Italia. Ormai manca solo una gara al t - facebook.com Vai su Facebook