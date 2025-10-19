I BTS stanno per tornare e, a confermare la notizia che tutti i fan stavano aspettando da tempo, sono stati proprio alcuni dei membri della band K-pop. Ospiti all’evento di W Korea a Seoul, J-Hope e V hanno infatti rivelato che il gruppo sarebbe quasi pronto per un comeback ufficiale; i sette cantanti sarebbero già al lavoro sul nuovo progetto musicale, e starebbero ultimando un “piano d’azione” per i prossimi mesi. V, all’anagrafe Kim Tae-hyung, ha dichiarato: «Dobbiamo continuare a prepararci: scatteremo le foto dell’album e gireremo il video musicale. Restate sintonizzati per la fine di marzo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I BTS hanno rivelato quando avverrà il loro comeback (più o meno)