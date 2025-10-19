I Baskers firmano l' impresa con una prestazione mostruosa | espugnata Recanati
Impresa. I Chemifarma Baskérs espugnano con autorità il PalaMedi di Porto Recanati e lo dipingono di rossonero con una prestazione semplicemente mostruosa e attributi d’acciaio. Sul parquet della capolista le intenzioni di Forlimpopoli sono chiare sin da subito: i Baskérs entrano in campo molto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
