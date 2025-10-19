I Baskers firmano l' impresa con una prestazione mostruosa | espugnata Recanati

Forlitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Impresa. I Chemifarma Baskérs espugnano con autorità il PalaMedi di Porto Recanati e lo dipingono di rossonero con una prestazione semplicemente mostruosa e attributi d’acciaio. Sul parquet della capolista le intenzioni di Forlimpopoli sono chiare sin da subito: i Baskérs entrano in campo molto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Baskérs, che impresa: "Ma guardiamo avanti" - Chissà se in quell’estate del 2013 quel gruppo di ragazzi poco più che ventenni avrebbero mai immaginato che, in pochissimi anni, quella squadretta di Prima Divisione sarebbe diventata la seconda ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Baskers Firmano Impresa Prestazione