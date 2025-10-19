I 5 furti d’arte più incredibili della storia | capolavori rubati misteri e colpi da film

Dalla fine del Quattrocento a oggi, i furti d’arte hanno attraversato i secoli lasciando dietro di sé opere perdute, enigmi mai risolti e storie degne del miglior thriller. Il primo furto d’arte documentato risale al 1473, quando una banda di pirati polacchi saccheggiò una nave diretta a Firenze rubando il Giudizio Universale del pittore tedesco Hans Memling. Oggi, nonostante le tecnologie di sicurezza siano sempre più sofisticate, i colpi ai danni di musei e gallerie continuano a verificarsi, l'ultimo quello di oggi, 19 ottobre, al Louvre. Ma, come detto, non è certo l'unico, ecco i cinque furti d’arte più clamorosi di tutti i tempi, tra capolavori scomparsi, ladri audaci e misteri ancora aperti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

