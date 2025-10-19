Host Milano 2025 tra ristorazione e accoglienza | martedì gran finale
Si chiuderà martedì la celebre fiera internazionanle HostMilano 2025. Come da tradizione un evento a tutto tondo (o meglio ancora globale) tra horeca e food service. Il chiaro riferimento è alla fiera mondiale (a cadenza biennale, per operatori professionali) interamente dedicata al settore della ristorazione e dell’accoglienza. Un autentico e strategico hub mondiale che mette in stretta relazione vari professionisti del settore, monitorando con costanza tutte le filiere del comparto e gli stili di consumo. Tutto ciò presentando interessanti reportage e approfondimenti su interessanti tematiche di attualità, best practices, scenari mondiali, nonché organizzando webinar mondiali. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
