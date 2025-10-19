Host Milano 2025 tra ristorazione e accoglienza | martedì gran finale

Danielebartocciblog.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiuderà martedì la celebre fiera internazionanle HostMilano 2025. Come da tradizione un evento a tutto tondo (o meglio ancora globale) tra  horeca  e  food service. Il chiaro riferimento è alla fiera mondiale (a cadenza biennale, per operatori professionali) interamente dedicata al settore della  ristorazione  e  dell’accoglienza. Un autentico e strategico hub mondiale che mette in stretta relazione vari professionisti del settore, monitorando con costanza tutte le  filiere del comparto  e gli  stili di consumo. Tutto ciò presentando interessanti reportage e approfondimenti su interessanti tematiche di attualità, best practices, scenari mondiali, nonché organizzando webinar mondiali. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

host milano 2025 tra ristorazione e accoglienza marted236 gran finale

© Danielebartocciblog.it - Host Milano 2025 tra ristorazione e accoglienza: martedì gran finale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

host milano 2025 ristorazioneNovità Rational a Host Milano 2025: il teatro dell’innovazione per la ristorazione professionale - Novità Rational a Host Milano 2025: il teatro dell’innovazione per la ristorazione professionale - Come scrive newsfood.com

Al via Host 2025: l'ospitalità globale si incontra a Milano - Host Milano si riconferma riferimento globale per l'innovazione nell'ospitalità. Scrive horecanews.it

host milano 2025 ristorazioneA Milano Host, tutte le novità sull'ospitalità fuori casa - Evolvono le materie prime, ma soprattutto la tecnologia nella filiera dell'ospitalità e della ristorazione professionale, che si ritrova da oggi fino a martedì prossimo 21 ottobre a Fiera Milano per H ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Host Milano 2025 Ristorazione