Hood Witch Roqya recensione | una moderna caccia alle streghe
La protagonista di Hood Witch Roqya è una donna franco-iraniana che contrabbanda animali esotici e viene additata come strega in seguito a una tragedia. Su Rai4 e RaiPlay. Nour è una madre single franco-iraniana che lotta quotidianamente per andar avanti nella quanto mai difficile realtà delle banlieue parigine. Per mantenere se stessa e il figlio preadolescente Amine, la donna si guadagna da vivere tramite un'attività quanto mai particolare, ovvero il contrabbando di animali esotici - serpenti, lucertole, scorpioni e via dicendo - dal Marocco alla Francia, per poi rivenderli ai presunti stregoni che abitano quei quartieri multiculturali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
Pinetti. . Dare to meet Tallulah this Halloween? From a scorned woman to a vengeful witch, she rises from 4’9” to a shocking 8’10” in seconds! Charred skin, glowing yellow LED eyes & a twisted grin that pierces the dark. Creepy laughter, fiery cr - facebook.com Vai su Facebook
Hood Witch Roqya film: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 4 - Hood Witch Roqya film, thriller con Golshifteh Farahani in onda su Rai 4: superstizione, accuse di stregoneria e resistenza nella banlieue. Da maridacaterini.it