La protagonista di Hood Witch Roqya è una donna franco-iraniana che contrabbanda animali esotici e viene additata come strega in seguito a una tragedia. Su Rai4 e RaiPlay. Nour è una madre single franco-iraniana che lotta quotidianamente per andar avanti nella quanto mai difficile realtà delle banlieue parigine. Per mantenere se stessa e il figlio preadolescente Amine, la donna si guadagna da vivere tramite un'attività quanto mai particolare, ovvero il contrabbando di animali esotici - serpenti, lucertole, scorpioni e via dicendo - dal Marocco alla Francia, per poi rivenderli ai presunti stregoni che abitano quei quartieri multiculturali.

© Movieplayer.it - Hood Witch Roqya, recensione: una moderna caccia alle streghe