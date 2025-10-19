Hood Witch Roqya recensione | una moderna caccia alle streghe

Movieplayer.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La protagonista di Hood Witch Roqya è una donna franco-iraniana che contrabbanda animali esotici e viene additata come strega in seguito a una tragedia. Su Rai4 e RaiPlay. Nour è una madre single franco-iraniana che lotta quotidianamente per andar avanti nella quanto mai difficile realtà delle banlieue parigine. Per mantenere se stessa e il figlio preadolescente Amine, la donna si guadagna da vivere tramite un'attività quanto mai particolare, ovvero il contrabbando di animali esotici - serpenti, lucertole, scorpioni e via dicendo - dal Marocco alla Francia, per poi rivenderli ai presunti stregoni che abitano quei quartieri multiculturali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

hood witch roqya recensione una moderna caccia alle streghe

© Movieplayer.it - Hood Witch Roqya, recensione: una moderna caccia alle streghe

Scopri altri approfondimenti

hood witch roqya recensioneHood Witch Roqya film: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 4 - Hood Witch Roqya film, thriller con Golshifteh Farahani in onda su Rai 4: superstizione, accuse di stregoneria e resistenza nella banlieue. Da maridacaterini.it

Cerca Video su questo argomento: Hood Witch Roqya Recensione